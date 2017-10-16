«Такой вот план Б». Что будет с домами казанской «Кубы», построенными в лесопарковой зоне?

ProKazan.ru разбирался, будут ли снесены дома, построенные в лесопарковой зоне

История с застройкой овраге на улице Галеева подошла к своему завершению. Спустя полтора года жильцы смогли отстоять территорию: прокуратура РТ смогла признать, что овраг в микрорайоне “Куба” является рекреационной зоной.

Напомним,что овраг на улице Галеева и Новаторов начали застраивать в мае прошлого года. Первое время казанцы были уверены, что в овраге строятся обещанные противооползневые сооружения. Лишь изучив паспорт объекта, жильцы узнали, что в овраге строится 19-этажный жилой дом.

Из-за забивания свай в землю близлежащие, уже не новые дома, начали расползаться по швам. Люди жаловались, что на стенах домов появились трещины, такие, "что в них можно просунуть руку".

По генплану Казани наглядно видно, что участок оврага выделен зеленым цветом - это зона городского леса, где жилая застройка запрещена. Суд признал, что юридически генплан является документом высшей юридической силы, нежели правила землепользования и застройки.

Пока шли судебные тяжбы, застройщик продолжал строить дом. На данный момент возведен каркас из 8-ми этажей, из которых 5 уже заложены кирпичами. Начата заливка фундамента второго дома.

Житель улицы Денис Щетинкин признается: решение суда стало для него неожиданностью. Но предполагает, что на этом ничего не закончится.

- По правилам исполком должен подать в суд на то, чтобы здания демонтировали, вывезли оттуда строительный мусор и завезенный песок, и полностью была восстановлена рекреационная зона, - рассуждает Денис Щетинкин. - Но это после того, как решение суда вступит в силу. Я думаю, застройщик подаст апелляцию, будет тянуть время и продолжать застройку. А в 2018-м году исполком собирается принять новый генплан города, где эта зона будет не лесопарковой, как сейчас, а жилой. Такой вот план Б.

Еще одна сторона этой истории, это то, что в строящемся доме 70 человек уже купили квартиры - цифра была озвучена на одном из судебных заседаний.

- Я понимаю, что покупка квартир на раннем этапе долевого строительства намного дешевле, - продолжает Щетинкин. - Но только ленивый не знал, что с застройщиком ведутся долгие судебные тяжбы. Скорее всего, это не риелторские агентства приобретали недвижимость с целью перепродажи.

С вопросом о том, что ждет недостроенные дома, мы обратились в исполком. Там комментировать возможные перспективы не стали.

- Судебное решение не вступило в законную силу, поэтому в данный момент его не комментируем, - передала пресс-служба мэрии Казани.