В России могут запретить курение около подъездов

Авторы законопроекта считают, что принятие закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан

В министерстве здравоохранения РФ одобрили законопроект о запрете курения около подъездов жилых домов на расстоянии менее чем 10 метров от входа. Об этом пишут «Известия».

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 29 июня. Авторы законопроекта считают, что принятие закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан.

Соответствующий документ уже отправлен на согласование министерством здравоохранения в Минстрой, Минюст, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребназдор. В Минюсте данный проект был согласован без замечаний.

Однако некоторые эксперты предполагают, что предложенные в Совете Федерации нормы будет сложно осуществить на практике, поскольку соблюдение предложенных правил не будет контролироваться.