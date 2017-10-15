В Казани на улице Кулагина снесли магазин

В Казани на улице Кулагина по решению суда снесли незаконно построенный магазин площадью 36 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Отмечается, что хозяин магазина вывез из здания все имущество, а также провел частичный демонтаж: снял окна, двери, крышу. Однако самостоятельно постройку снести он не успел, поскольку не уложился в сроки.

Напомним, ранее в Казани на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАСУ. Столовая находилась в незаконно построенном здании на улице Калинина, 26, на его строительство было потрачено 10 млн рублей.

Кроме того, до 4 ноября около Центра семьи «Казан» должны снести незаконно установленные бочки по продаже кваса и торговый киоск. Всего будут демонтированы и перемещены семь самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В список попали две бочки по реализации кваса и торговый киоск около ул. С. Хакима, 4, а также три торговых павильона около ул. Ямашева, 19б, и торговый павильон "Автомаг" на ул. Дементьева вблизи дома 72.

Отметим, что всего в Казани снесут 25 незаконно установленных торговых объектов, на это потратят 8 млн рублей.