У Центра семьи «Казан» снесут бочки по продаже кваса и торговый киоск

Около Центра семьи "Казан" до 4 ноября должны снести незаконно установленные бочки по продаже кваса и торговый киоск, об этом говорится в сборнике документов на портале мэрии.

Всего будут демонтированы и перемещеныт семь самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В список попали две бочки по реализации кваса и торговый киоск около ул. С. Хакима, 4, а также три торговых павильона около ул. Ямашева, 19б, и торговый павильон "Автомаг" на ул. Дементьева вблизи дома 72.

Все снесенные объекты попадут на специализированную базу "Метроэлектротранса".

Напомним, ранее на снос 25 незаконно установленных торговых объектов собирались потратить 8 млн рублей. Впоследствии потраченные на это средства будут взысканы с владельцев торговых точек.