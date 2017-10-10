В одной из школ РТ прокуратура подтвердила факт принудительного изучения татарского языка

После второй проверки прокуратура Сармановского района Татарстана подтвердила факт принудительного изучения татарского языка в Петрозаводской школе района.

- В ходе проведенной проверки в МБОУ Петрозаводская средняя общеобразовательная школа Сармановского муниципального района Республики Татарстан ваши доводы подтвердились. В связи с чем прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в ответе прокурора района Эльдара Сабирова.

Напомним, ранее прокуратура Вахитовского района Казани вынесла представление об устранении нарушений требований законодательства об образовании при утверждении учебных планов.

- Преподавание дисциплин «Татарский язык» или «Татарская литература» в соответствие с нормами ФГОС, федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами может осуществляться только в рамках предметной области «Родной язык» и исключительно с согласия родителей (законных представителей) учащихся. Преподавание родных языков, в том числе татарского языка, вопреки согласию родителей (законных представителей) не допускается, - говорится в тексте документа.

Масштабная проверка добровольности изучения татарского языка уже началась в школах республики. По ряду из них есть прокурорские предписания. Так, прокуратура Приволжского района Казани вынесла представление об устранении нарушений требований законодательства по вопросу изучения татарского языка в школе №150.

Кстати, 17 октября ожидается, что в Татарстан приедут представители из Генпрокуратуры.