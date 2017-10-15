Минниханов предложил увеличить время работы поликлиник Казани, чтобы уменьшить очереди

Очереди возникают из-за массового капремонта поликлиник

Президент РТ Рустам Минниханов на совещании предложил главе Минздрава РТ Аделю Вафину рассмотреть возможность увеличения часов работы поликлиник в Казани, чтобы уменьшить очереди, на которые сейчас поступает большое количество жалоб. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Министр здравоохранения заметил, что очереди возникают из-за массового капремонта поликлиник — им приходится предоставлять услуги в стесненных условиях. В течение двух лет будут капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием все поликлиники Татарстана.

- Необходимо провести брифинг и объяснить людям, что это временные неудобства, пока не будут завершены строительные работы на объектах, озвучить примерные сроки ввода в эксплуатацию [...] Это все делается для людей. Поэтому неприятно, когда такая благородная миссия вызывает негативную реакцию в обществе, - сообщил Минниханов.

Напомним, ранее в этом году в Казани после капитального ремонта открылась 5-я городская больница. В клинике как стационарно, так и амбулаторно ведется наблюдение пациентов терапевтическим, гинекологическим, неврологическим и проктологическим заболеваниям.