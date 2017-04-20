В Казани после капитального ремонта открылась 5-я городская больница. Сейчас в клинике как стационарно, так и амбулаторно ведется наблюдение пациентов терапевтическим, гинекологическим, неврологическим и проктологическим заболеваниям.

Как сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев, на ремонт больницы потратили 791 млн 900 тыс рублей.

- На 139 млн закуплено медицинского оборудования. Сейчас больница работает в круглосуточном режиме, - сказал Халфиев.

Уже с начала апреля больница приняла почти 800 пациентов.

- До ремонта больница в год принимала и обслуживала до 16 тыс. стационарных и амбулаторных пациентов, проводила более 5 тыс. операций. В ближайшее время больница начнет работать в полную силу и выйдет на прежние показатели, - отметил главный врач клиники КГМУ Ильнур Шарафутдинов, передает "Татар-информ".

Напомним, решение о проведении капитального ремонта здания было принято в 2014 году после осмотра исторического центра Казани президента Татарстана Рустама Минниханова.