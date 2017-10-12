В Казани будут судить мужчину, который стрелял в полицейских и поджег автомобиль

В Татарстане передано в суд уголовное дело в отношении 59-летнего Ильдара Кадырова, который стрелял в полицейских и поджег автомобиль. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

- Свою вину Кадыров не признал. Сославшись на статью 51 Конституции РФ, он отказался от дачи показаний, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 5 мая Кадыров поджег автомобиль Kia Spectra во дворе дома на улице Глушко. Позже при задержании неработающий ранее судимый житель Казани, подозреваемый в уничтожении чужого имущества, оказал вооруженное сопротивление и выстрелил в сторону полицейских, а затем скрылся.

- Оторвавшись от преследователей, раненый в ноги злоумышленник увидел чету пенсионеров сажавших картофель на огороде. Направив на них пистолеты, он велел сесть в их автомобиль и везти его в Казань. По дороге он приказал свернуть в овраг, но пенсионеры отказались, тогда выпрыгнув из салона, Кадыров скрылся, - сказал старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по «горячим следам». При задержании у него было изъято два пистолета Макарова.