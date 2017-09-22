В Казани на снос 25 незаконных торговых точек потратят 8 млн рублей‍

Власти Казани на этой неделе займутся сносом 25 незаконно установленных торговых объектов, на это потратят 8 млн рублей. Об этом сегодня на совещании в мэрии рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Собственникам была дана возможность демонтировать постройки самостоятельно, но этого сделано не было. Впоследствии потраченные на это средства будут взысканы с владельцев торговых точек.

Исполком займется сносом автомойки на Минской, 9а, которую не демонтировали в прошлом году из-за нехватки средств. Среди других объектов — трехэтажное здание под ведение коммерческой деятельности на 900 кв. м по адресу: Строительный переулок, 5, построенное вместо индивидуального жилого дома, и автомойка с шиномонтажом на улице Скрябина.