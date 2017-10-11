Noize MC рассказал, как около гостиницы в центре Казани мочился на проезжающие авто

Популярный российский хип-хоп-исполнитель Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) в интервью каналу "Вписка" рассказал, как впервые показал свой половой орган у всех на виду, это произошло на дороге неподалеку от гостиницы "Татарстан". Видеоинтервью было опубликовано накануне, 11 октября.

Музыканта спросили, испытывал ли он неловкость, показывая свой половой орган окружающим у всех на виду.

- Нет, нисколько... Это было в Казани, 6 утра, гостиница "Татарстан", я стою на проезжей части, проезжают мимо люди, а я стою в расстегнутой рубашке и ссу на проезжую часть и машины рукой, абсолютно счастливый. Конечно, это нехорошее поведение, я бы своего ребенка за такое поведение сильно отругал, но никакой неловкости я не испытывал, - заявил Noize MC.

Напомним, ранее музыкант рассказывал, что в Казань он приехал в первый раз в 2005-м году. "Тогда она была похожа на послевоенный город - мне казалось, что здесь все разрушено. Я помню прекрасно и свой первый концерт в вашем городе, и что мне пришлось спорить с каким-то казанцем на концерте, который спросил меня, какого я мнения о "Евровидении". Я сразу сказал, что конкурс мне не нравится, но я бы там поучаствовал", - рассказывал Noize MC.