СМИ: ГИБДД снова получит право останавливать авто для проверки документов вне постов

Также у инспекторов появится право проверять документы не только у водителей, но и у всех граждан

Инспекторы ГИБДД снова получат право останавливать автомобили и мотоциклы для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах. Такая норма опубликована в последнем регламенте МВД с правилами взаимодействия инспекторов ГИБДД и водителей, передает «Коммерсантъ».

Также стоит отметить, что передавать документы инспектору нужно будет не только без обложки, но и «без удерживающих устройств».

- В свою очередь, сотруднику при общении с водителем запрещены любые виды высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений, - говорится в тексте документа.

Кроме того, в регламенте уточняется, что, если медицинское освидетельствование не выявило опьянения, инспекторы обязаны вернуть водителя обратно к автомобилю. Также у инспекторов появится право проверять документы не только у водителей, но и у всех граждан.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, как сотрудник ГИБДД обматерил водителя при проверке документов. Все произошло еще в июне этого года во время проведения в Казани Кубка конфедераций.