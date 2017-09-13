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В Казани ГИБДД проверяет своего сотрудника, который обматерил водителя и попал на видео

В Казани ГИБДД проверяет своего сотрудника, который обматерил водителя и попал на видео
16+
Фото: скриншот видео
Все произошло еще в июне этого года во время проведения в Казани Кубка конфедераций

В редакцию портала ProKazan.ru обратился житель Казани. Он прислал видео, на котором видно, как сотрудник ГИБДД обматерил водителя. На кадрах видно, как инспектор начинает кричать и ругаться на просьбу предъявить удостоверение.

Как оказалось, случай произошел в июне этого года во время проведения в Казани Кубка конфедераций. Однако видео в соцсетях появилось лишь недавно.

- Водитель двигался со стороны "Тандема". Он не видел, что сотрудник ГИБДД показал ему остановиться, поскольку ехал в третьем ряду. Но водителя догнали и остановили у Цирка, - рассказал порталу ProKazan.ru читатель.

По словам очевидцев, при проверке документов выяснилось, что у водителя была просрочена страховка, но он об этом не знал.

Как сообщил порталу ProKazan.ru командир полка ДПС Казани Михаил Савин, в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

- Да, этот случай произошел в июне текущего года. Сейчас мы проводим служебную проверку, - сказал Савин.

Элина Валеева, 14.09.2017, 19:38
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин14 сентября 2017, 19:45
Десять лет строгого.Не меньше
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Горожанин14 сентября 2017, 20:04
Гайки учат ездит, но теперь это как то уже не актуально, ибо ездить умеют все бабушки. Другое дело определить лихача, злостного нарушителя посредством средств видеофиксации. Остальное выглядит со стороны очень смешно.
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0
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Горожанин14 сентября 2017, 20:33
Вот она вся сущность, хозяева дорог, мать их так...
0
0
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Саймон14 сентября 2017, 20:34
Такие гайшники позор для нашей столицы!!!!!!! Сам сталкивался с этим неадекватным господином.......У него реально разговор как у зека...... Наконец хоть кто-то засняли этого больного
0
1
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Горожанин14 сентября 2017, 20:34
Уволить этого хама с позором. Пинком под зад.
0
1
Согласны с автором?
Саймон14 сентября 2017, 20:35
Судить его,и из органов уволить с позором!!!!!!!!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2017, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
Такие гайшники позор для нашей столицы!!!!!!! Сам сталкивался с этим неадекватным господином.......У него реально разговор как у зека...... Наконец хоть кто-то засняли этого больного
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Он предъявляет какие-то завышенные и невыполнимые требования?
0
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