В Казани ГИБДД проверяет своего сотрудника, который обматерил водителя и попал на видео

Все произошло еще в июне этого года во время проведения в Казани Кубка конфедераций

В редакцию портала ProKazan.ru обратился житель Казани. Он прислал видео, на котором видно, как сотрудник ГИБДД обматерил водителя. На кадрах видно, как инспектор начинает кричать и ругаться на просьбу предъявить удостоверение.

Как оказалось, случай произошел в июне этого года во время проведения в Казани Кубка конфедераций. Однако видео в соцсетях появилось лишь недавно.

- Водитель двигался со стороны "Тандема". Он не видел, что сотрудник ГИБДД показал ему остановиться, поскольку ехал в третьем ряду. Но водителя догнали и остановили у Цирка, - рассказал порталу ProKazan.ru читатель.

По словам очевидцев, при проверке документов выяснилось, что у водителя была просрочена страховка, но он об этом не знал.

Как сообщил порталу ProKazan.ru командир полка ДПС Казани Михаил Савин, в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

- Да, этот случай произошел в июне текущего года. Сейчас мы проводим служебную проверку, - сказал Савин.