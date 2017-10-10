Экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина оставили в СИЗО до 16 декабря, такое решение приняли сегодня в Приволжском суде. Сам Мусин на заседании отсутствовали по медицинским показателям.

На заседании суда также стало известно, что Мусин перестал быть депутатом Госсовета - 1 октября были закончены его полномочия в этом статусе.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета по делу о крушении "Татфондбанка" допросили бывшего премьер-министра Ильдара Халикова, министра финансов РТ Радика Гайзатуллина и министра экономики РТ Артема Здунова.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше нескольких млрд рублей.