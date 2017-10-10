СК: по делу Татфондбанка допросили экс-премьер-министра РТ Ильдара Халикова

Следователи сообщили подробности о ходе расследования уголовного дела, объясняя, почему они просят продлить срок ареста Мусину до 16 февраля

Сотрудники Следственного комитета по делу о крушении "Татфондбанка" допросили бывшего премьер-министра Ильдара Халикова, министра финансов РТ Радика Гайзатуллина и министра экономики РТ Артема Здунова. Об этом стало известно сегодня в Приволжском суде на рассмотрении ходатайства о продлении ареста главы ТФБ Роберта Мусина.

Следователи сообщили подробности о ходе расследования уголовного дела, объясняя, почему они просят продлить срок ареста Мусину до 16 февраля.

Самого Мусина в суде не было - по медицинским показателям.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше нескольких млрд рублей. Отметим, что срок заключения под стражей Мусина заканчивается 16 октября.