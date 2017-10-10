Имущество рухнувшего «ИнтехБанка» оценили в 341 млн рублей

Недвижимое имущество и автомобили рухнувшего «ИнтехБанка» оценили в 341 млн рублей, передает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Сообщается, что подсчет вели эксперты компании «Лабриум-Консалтинг» (Санкт-Петербург). Они оценили нежилые помещения, которые принадлежат банку, в Татарстане и Москве.

Так, рыночная стоимость 28 объектов недвижимости в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске эксперты оценивают в 321 млн рублей. К примеру, двухэтажный дом в казанском поселке Малые Клыки и две квартиры оцениваются в 15 млн рублей. Также у «ИнтехБанка» есть нежилое помещение в Гостиничном проезде в Москве, который стоит 25 млн рублей. А стоимость 20 автомобилей, принадлежащих банку, оценили в 19,2 млн рублей.

Напомним, ранее Агентство по страхованию вкладов опубликовало результаты оценки имущества Татфондбанка. Конкурсный управляющий планирует получить за все движимое и недвижимое имущество банка около 3 млрд рублей. Самым дорогим объектом недвижимости оказался центральный офис Татфондбанка площадью более 5 тыс тыс кв.м. на Чернышевского. Его оценили в 133,56 млн рублей.

3 марта Центральный банк России сообщил об отзыве лицензий у Татфондбанка и «ИнтехБанка».