Имущество Татфондбанка выставят на торги за 3 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов опубликовало результаты оценки имущества Татфондбанка. Конкурсный управляющий планирует получить за все движимое и недвижимое имущество банка около 3 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

В эту сумму входят семь активов в виде акций, паев и долей в компаниях, оцененные в 2,88 млрд рублей. Также в списке значатся 105 объектов недвижимости на 484,8 млн рублей, банку также принадлежат 84 автомобиля. Так, по оценкам экспертов, самым дорогим является микроавтобус Toyota Hiace, стоимость которого составляет 1,7 млн рублей.

Кстати, самым дорогим объектом недвижимости оказался центральный офис Татфондбанка площадью более 5 тыс тыс кв.м. на Чернышевского. Его оценили в 133,56 млн рублей.

Отметим, что установленная задолженность банка перед кредиторами на 1 августа 2017 года составляла 134,8 млрд руб.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".