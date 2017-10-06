Прокуратура: изучение татарского языка может осуществляться только с согласия родителей

Прокуратура Вахитовского района Казани вынесла представление об устранении нарушений требований законодательства об образовании при утверждении учебных планов. Документ опубликован в одной из групп в соцсети.

- Преподавание дисциплин «Татарский язык» или «Татарская литература» в соответствие с нормами ФГОС, федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами может осуществляться только в рамках предметной области «Родной язык» и исключительно с согласия родителей (законных представителей) учащихся. Преподавание родных языков, в том числе татарского языка, вопреки согласию родителей (законных представителей) не допускается, - говорится в тексте документа.

Напомним, масштабная проверка добровольности изучения татарского языка уже началась в школах республики. По ряду из них есть прокурорские предписания. Так, прокуратура Приволжского района Казани вынесла представление об устранении нарушений требований законодательства по вопросу изучения татарского языка в школе №150.

Кстати, 17 октября ожидается, что в Татарстан приедут представители из Генпрокуратуры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.