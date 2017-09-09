С 4 октября из Казани открываются прямые авиарейсы в Калининград. Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять рейсы по средам. Об этом сообщается на сайте казанского аэропорта.

Так, из Казани самолет вылетает в 18.00 и прибывает в Калининград в 19.50. Вылет из Калининграда в 19.50, в Казани самолет приземлится в 00.30.

Напомним, также с 3 октября татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро» из Казани и Бугульмы открывает регулярные рейсы в Ноябрьск. Кстати, Ноябрьск — город окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа России. Зимой в Ноябрьске очень холодно. Однажды здесь был зафиксирован абсолютный температурный рекорд — минус 58.9 °C.