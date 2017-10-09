Татарстану могут реструктуризировать долг за водный ЧМ

Долги Татарстана перед федеральным центром за Чемпионат мира по водным видам спорта-2015 могут реструктуризировать, об этом сегодня на парламентских слушаниях по проекту бюджета Татарстана на 2018-й год сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

По его словам, республика имеет один из самый больших объемов госдолга среди субъектов РФ — бюджетные кредиты составляют 88,4 млрд рублей, при этом большая часть долга (66,9 млрд рублей) уже реструктуризирована. 12,2 млрд рублей, которые были выделены на проведение водного ЧМ, могут быть реструктуризированы с учетом отсрочки платежа на 10 лет с последующей оплатой в течение 10 лет равными долями.

Отметим, что в 2018 году государственный долг Татарстана может достигнуть 110,8 миллиардов рублей. Такие данные заложили в проект бюджета республики.

В свою очередь депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Фаррахов сообщил, что долг всех субъектов РФ на сегодняшний день составляет 2,7 трлн рублей. При этом он подчеркнул, что "долг Татарстана в рамках всей бюджетной системы невысок". При чем это бюджетные кредиты, которые имеют самый небольшой процент для обслуживания, добавил он.

Напомним, ранее Рустам Минниханов внес в Гоccовет РТ проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, дефицит бюджета составит 2,6 млрд рублей. Общая сумма доходной части бюджета на 2018 год прогнозируется в размере 196,4 млрд рублей, на 2019 год – 199,4 млрд рублей, на 2020 год – 203,5 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета Республики Татарстан – в сумме 199,1 млрд рублей.