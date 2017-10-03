Минниханов внес в Госсовет проект бюджета Татарстана с дефицитом в 2,6 млрд рублей

В расчеты заложена цена на нефть Urals на уровне 40,8 доллара за баррель, инфляция все ближайшие 3 года будет равняться 4 процентам

Президент Татарстана Рустам Минниханов внес в Гоccовет РТ проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, дефицит бюджета составит 2,6 млрд рублей.

Согласно документу, опубликованному на сайте парламента, общая сумма доходной части бюджета на 2018 год прогнозируется в размере 196,4 млрд рублей, на 2019 год – 199,4 млрд рублей, на 2020 год – 203,5 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета Республики Татарстан – в сумме 199,1 млрд рублей.

Больше всего денег (65 процентов) в бюджет поступит от налога на прибыль - 120,5 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц планируется собрать 49,9 млрд рублей.

Больше всего планируется потратить на образование, траты на него вырастут на 4,9 млрд рублей — до 55,2 млрд, на здравоохранение — на 4,7 млрд (всего 22,5 млрд), на социальную политику — на 2,4 млрд (42 млрд рублей).

В расчеты заложена цена на нефть Urals на уровне 40,8 доллара за баррель, инфляция все ближайшие 3 года будет равняться 4 процентам.