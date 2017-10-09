Прогноз на октябрь: в Татарстане ожидается «волнообразная» погода

При этом средняя температура середины октября будет выше климатической нормы

В Татарстане в октябре прогнозируется волнообразный характер погоды – она будет то теплой, то холодной, но в целом средняя температура в середине октября будет выше климатической нормы, сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

- У нас наступила настоящая золотая осень, - цитирцет пресс-служба КФУ слова ученого.

В среду, 11 октября, будет прохладнее – дневная температура составит порядка 9 градусов тепла и могут быть слабые осадки в виде дождя в связи с прохождением холодного фронта.

При этом в минувшую пятницу и субботу в Казани выпало более 20 мм осадков, что составляет почти половину октябрьской нормы.

Отмечается, что самый теплый день в октябре был 1 октября 2005 года - около 25 градусов тепла, а самый холодный – 29 октября 1968 года, тогда температура воздуха составила 15 градусов мороза.

Ранее стало известно, что в ноябре температура прогнозируется около нормы – 3,7 градуса мороза. В декабре средняя температура в Татарстане будет 9,6 градуса мороза – около нормы, в январе также около нормы – в среднем 13,6 градуса мороза, февраль – около нормы – в среднем 12,3 градуса мороза. При этом в марте средняя месячная температура в республике прогнозируется выше нормы – 5,7 градуса мороза.