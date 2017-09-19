Стало известно, какая погода ждет казанцев в конце осени и зимой‍

Гидрометцентр России опубликовал вероятный прогноз на ближайшие месяца

Гидрометцентр РТ опубликовал проноз погоды на ближайшие месяцы, зимой, в частности, ожидаются температуры около нормы. Об этом сообщается на сайте управления.

В октябре средняя температура будет выше нормы – 3,1 градуса тепла, в ноябре температура также прогнозируется около нормы – 3,7 градуса мороза.

В декабре средняя температура в Татарстане будет 9,6 градуса мороза – около нормы, в январе также около нормы – в среднем 13,6 градуса мороза, февраль – около нормы – в среднем 12,3 градуса мороза. При этом в марте средняя месячная температура в республике прогнозируется выше нормы – 5,7 градуса мороза.

- Это именно вероятностный прогноз [...] оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 17 лет колебалась в пределах 58 – 81 процентов, - цитирует "Татар Информ" слова главы Гидрометцентра РТ Феликса Гоголя.