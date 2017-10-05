Для заполнения водой трех озер Лебяжье потребуется около 120 дней

Сегодня осушенное озеро Лебяжье начали заполнять водой из озера Изумрудное.

- Вода по водоводу благодаря работе насосной станции будет подаваться в рассеивающий колодец, расположенный на дне озера Светлое Лебяжье, откуда будет поступать в два других озера. Изумрудное в свою очередь подземными водами связано с Куйбышевским водохранилищем, - сообщили в мэрии Казани.

Для заполнения водой трех озер Лебяжье потребуется около 120 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре закончится углубление дна озера Лебяжье, после этого начнется наполнение озер по водоводу от озера Изумрудное. После ряда совещаний с экологами было принято решение не восстанавливать на 90 процентов заросшее озеро Сухое, некогда составлявшее единое целое в цепочке озер Сухое – Светлое – Большое Лебяжье – Малое Лебяжье. С 15 июня здесь начались работы по гидроизоляции дна.

Предварительно, к лету 2018-го водоем будет существовать как полноценная самостоятельная система.

Минувшей зимой Минэкологии Татарстана одобрило проект экореабилитации системы озер Лебяжье. Согласно нему, предполагается углубление озер до четырех метров, устройство противофильтрационного экрана, а также укладку защитного слоя грунта толщиной 0,5-0,7 м с целью создания основы под формирование природной экологической среды. Инвестором экореабилитации озер выступил «ТАИФ».