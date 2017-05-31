Заполнять водой осушенное озеро Лебяжье начнут в сентябре

Сейчас на озере проводятся дноуглубительные работы, благодаря чему глубина озера составит 4 метра

В Казани в сентябре закончится углубление дна озера Лебяжье, первый этап планируется завершить к 15 сентября. После этого начнется наполнение озер по водоводу от озера Изумрудное, оно займет около 45 дней. Об этом сегодня сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

После ряда совещаний с экологами было принято решение не восстанавливать на 90 процентов заросшее озеро Сухое, некогда составлявшее единое целое в цепочке озер Сухое – Светлое – Большое Лебяжье – Малое Лебяжье.

Сейчас на озере проводятся дноуглубительные работы, благодаря чему глубина озера составит 4 метра (раньше такая отметка фиксировалась лишь в некоторых его местах). 15 июня здесь начнутся работы по гидроизоляции дна.

Предварительно, к лету 2018-го водоем будет существовать как полноценная самостоятельная система.

Напомним, в минувшие выходные удивленные исчезновением озера жители города обратились в Facebook к помощнику президента Татарстана по общественным пространствам Наталии Фишман.

- Сейчас делается дноуглубление, затем гидроизоляция бентонитовыми матами и наполнение. Родников там не было, система пополнялась за счёт площади водосбора, - сообщила с свою очередь Фишман.

Минувшей зимой Минэкологии Татарстана одобрило проект экореабилитации системы озер Лебяжье. Согласно нему, предполагается углубление озер до четырех метров, устройство противофильтрационного экрана, а также укладку защитного слоя грунта толщиной 0,5-0,7 м с целью создания основы под формирование природной экологической среды.Инвестором экореабилитации озер выступил "ТАИФ".