Дело об убитом студенте из Чада отправят в суд до Нового года

МВД РТ отчиталось о раскрытии резонансных преступлений

Заместитель начальника Управления уголовного розыска Тимур Шакирзянов рассказал о раскрытии резонансных преступлений 2017-го года. В частности представитель МВД сообщил, что раскрытие резонансного убийства студента из Республики Чад близится к завершению: до Нового года его должны передать в суд.

В подозрении в убийстве темнокожего студента полиция задержала ранее судимых за преступления на национальной почве Романа Халилова и Руслана Архипова. Им предъявлено обвинение за 18 эпизодов преступной деятельности, в числе которых разбои, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и создание организованной группы для совершения преступления экстремистской направленности. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд до Нового года.

- Изначально серия преступлений против иностранцев воспринималась разрозненно, - рассказал Шакирзянов. - Общая картинка сложилась позже в результате сопоставления фактов, мониторинга социальных сетей. Это общественное явление коснулось не только этих двоих, возможно кто-то поддерживает их идеи, поэтому полиция продолжает следить за ситуацией.

В целом, отметил Шакирзянов, в республике количество преступлений снизилось на 9 процентов. Тяжкие и особо тяжкие преступления - на 10,5% (с 7822 до 6998); убийства – на 4,5% (с 221 до 211); умышленные причинения тяжкого вреда здоровью – на 20,3% (с 433 до 345); разбои – на 31,2% (с 234 до 161); грабежи – на 16,9% (с 892 до 741); кражи – на 17,1% (с 14136 до 11718); кражи автомототранспорта – на 20,8% (с 183 до 145); угоны – на 11,5% (с 400 до 354). Всего в 2017 году раскрыто 204 убийства.



Однако в республике увеличилось количество зарегистрированных изнасилований, что сотрудник МВД связал с тем, что жертвы насилия стали чаще признаваться, что стали жертвами нападений.

Сотрудники уголовного розыска в 2017 году раскрыли и направили в суд 840 раскрытых преступлений прошлых лет. Раскрыто 116 преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, среди которых убийство ОПФ “Вахитовский” жителя Нижнекамск”, разбойные нападения на АЗС и ювелирные магазины в Зеленодольском и Кировском районах и другие тяжкие преступления.