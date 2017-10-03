СМИ: в Казани после массовых эвакуаций возбудили 150 уголовных дел

По всему Татарстану были эвакуированы свыше 56 тысяч человек

В Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел после массовых эвакуаций, которые прошли по городу накануне, 3 октября. Об этом сообщает "Казань 24". Все дела были возбуждены по статье о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма.

При этом большое количество эвакуаций было не только в Казани, но и в других районах Татарстана. В Верхнем Услоне эвакуировали налоговую, на Высокой Горе звонки поступали в администрацию, а в Зеленодольске эвакуировали 6 объектов: администрацию, вуз, кинотеатр и вокзал.

По всему Татарстану были эвакуированы свыше 56 тысяч человек.

Виновным в совершении этих преступлений грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы. Кроме того, предусмотрен реальный срок лишения свободы до трех лет.

Напомним, эвакуации начались со здания Госсовета РТ и Дворца земледельцев (здание Минсельхоза РТ) около 10:30.

- Звонки поступают с одного и того же IP-адреса, не исключено, что из-за границы. Неизвестные пытаются отвлечь от работы правоохранительные органы и посеять панику среди населения, - говорили в службах.