СМИ: МВД РТ отзовет полицейских из отпусков после сотен звонков о бомбах

В Татарстане в МВД приняли решение отозвать из отпусков полицейских, это произошло после сотен звонков о минировании зданий в Казани. Об этом сообщает "Реальное время".

К примеру, если в районе обеда на проверку зданий после получения сообщения о бомбе приезжали по несколько экипажей полиции, а также пожарных и других спецслужб, то к концу дня на эвакуацию в торговый центр «Горки Парк» на улице Даурской приехал всего один экипаж полиции и один пожарный расчет.

Напомним, что всего сегодня были эвакуированы около 150 объектов, все началось со здания Госсовета РТ и Дворца земледельцев (здание Минсельхоза РТ).

- Звонки поступают с одного и того же IP-адреса, не исключено, что из-за границы. Неизвестные пытаются отвлечь от работы правоохранительные органы и посеять панику среди населения, - говорили в службах.