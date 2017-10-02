В Казани эвакуировали Госсовет и Дворец земледельцев

В Казани эвакуировали Госсовет РТ и Дворец земледельцев (здание минсельхоза Татарстана), об этом сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев, подробности передает "Бизнес Online".
Эвакуация началась после пресс-конференции министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. По словам службы безопасности ведомства, в учреждение поступил анонимный звонок.
Фото Артема Прокофьева
Депутаты Госсовета РТ из-за эвакуации проводят заседание на улице. pic.twitter.com/EXufaL3YVr— БИЗНЕС Online (@Businessgazeta) 3 октября 2017 г.
Напомним, ранее в Казани эвакуировали посетителей девяти торговых центров и гостиниц из-за анонимных звонков о заложенных бомбах.
Официально данные эвакуации не комментируют, при этом подобные звонки об угрозе взрыва поступали по всей России.