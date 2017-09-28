В Казани вновь горело здание бывшего артиллерийского училища

В Казани вновь произошел пожар в заброшенном здании одного из учебных корпусов, пожары в этой постройке случаются регулярно, несмотря на то, что она находится за воротами и рядом с будкой охраны. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

По предварительным данным, в возгорание началось на первом этаже и быстро начало распространяться по межэтажным перекрытиям. Прибывшим на место пожарным пришлось тушить огонь максимально осторожно, так как была реальная угроза обрушения конструкций.

В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, последний раз пожар в этом училище происходил в июне. Тогда в результате инцидента такде никто не пострадал.