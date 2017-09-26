Для переноса потребуется около четырех лет

Президенту России Владимиру Путину предложили перенести Пороховой завод из Казани в Удмуртию, с такой идеей накануне обратился в ходе телемоста, посвященного завершению уничтожения химоружия в стране, глава минпромторга РФ Денис Мантуров.

- Объект „Кизнер“, где сегодня уничтожили последний запас химарсенала, рассчитываем использовать для производства порохов и взрывчатых веществ. При этом мы готовы закрыть в центре города Казани Пороховой завод, перенеся все эти компетенции на абсолютно новую площадку, — цитирует Мантурова пресс-служба Кремля.

Для переноса потребуется около четырех лет, этот вариант является основным для дальнейшего использования мощностей объекта.

Напомним, недавно на Пороховом заводе был назначен новый гендиректор, им стал Александр Лившиц. Прежний гендиректор Халил Гиниятов ушел в отставку в июне.

Ранее портал ProKazan писал о том, что оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Об этом говорилось в докладе приволжского управления Ростехнадзора. Согласно официальным данным, более 80% сосудов, которые используются на Пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%.

Отметим, что начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.

Справка



Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.