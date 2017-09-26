В Казани выпустили из СИЗО директора инвесткомпании «ТФБ Финанс»

Он вышел на свободу накануне

В Казани накануне освободили из СИЗО директора инвесткомпании "ТФБ Финанс" Тимура Вальшина, об этом ProKazan.ru сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, с Вальшиным был проведен основной объем следственных действий. Так как повлиять на ход расследования уголовного дела он уже не может, принято решение освободить его из СИЗО.

Напомним, Вальшин был арестован 8 февраля. 3 февраля полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс", которые перевели средства из Татфондбанка в инвесткомпанию.