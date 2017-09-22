В лесу у озера Лебяжье высадят более 200 тысяч елок за 7 млн рублей

Около озера Лебяжье высадят 222 тысячи саженцев ели, на это из бюджета Казани выделят 6,85 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Саженцы должны быть высотой 15-20 см, при этом выращены из семян местного происхождения. Они после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать на следующий день и вторично полить растения.

Все работы необходимо будет произвести до 30 июня 2018 года. Победителя тендера выберут 16 октября.

Напомним, в прошлом году на территории лесопарка “Лебяжье” прошла церемония, в ходе которой президент Татарстана Рустам Минниханов дал ход началу работ по благоустройству одного из популярных мест отдыха казанцев.