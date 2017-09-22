Лестницу около КФУ в Ленинском саду отремонтируют за 29 млн рублей

Закончить работы должны не позднее 15 декабря

Стоимость восстановления лестницы, ведущей от Ленинского сада к КФУ, обойдется в 29 млн рублей, об этом свидетельствуют данные тендера.

Согласно документации, в ходе ремонта лестницы будут проведены земляные работы, восстановят кирпичную кладку лестничных площадок и маршей. Кроме этого, предусмотрено воссоздание барельефов, устройство освещения и благоустройство территории с водоотведением

Закончить работы должны не позднее 15 декабря.

Отметим, что работы по ремонту лестницы начались еще в августе, однако тендер появился только 22 сентября.

Кстати



Лестница была построена в 1924 году на пожертвования казанцев, изначально она выполняла роль пьедестала для бронзовой фигуры Владимира Ленина, поставленной на гранитный постамент. В 1977 году памятник перенесли в Школьный переулок.