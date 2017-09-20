В Казани назначили нового директора Порохового завода

В Казани был назначен новый гендиректор местного порохового завода, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, Александр Лившиц родился 21 мая 1970 года в Казани, первым его местом работы был Казанский химический завод им. Ленина. С 2004 года Лившиц стал техническим директором Казанского порохового завода и до 2010 года занимал должности главного технолога и директора по производству. С 2010 года был назначен на должность директора самарского завода «Коммунар».

- С 1 октября 2015 года Лившиц возглавлял чебоксарское АО «ЧПО им. В.И.Чапаева. Кандидат технических наук, заслуженный машиностроитель РТ, - говорится в сообщении.

Прежний гендиректор Халил Гиниятов ушел в отставку в июне.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Об этом говорилось в докладе приволжского управления Ростехнадзора. Согласно официальным данным, более 80% сосудов, которые используются на Пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%.

Отметим, что начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.

Справка



Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.