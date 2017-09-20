Минниханов о продлении договора с Москвой: важно содержание, а не форма

Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием к Госсовету РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием к Госсовету РТ, заявил, что в отношениях с Москвой важна не форма отношений, а содержание, прямая трансляция велась на сайте правительства.

- Около четверти века содержание наших отношений с федеральным центром определялось договорами о разграничении полномочий, которые сыграли важнейшую историческую роль. Многие их положения получили закрепление в законодательстве РФ и стали естественным состоянием взаимоотношений с регионами. Сегодня Татарстан как один из ведущих субъектов страны пользуется широкими возможностями, имеющимися в России. В нынешних условиях ведущим фактором является не столько сама форма отношений, сколько их содержание, возможность находить взаимоприемлемые решения возникающих вопросов в общих интересах, - заявил Минниханов.

При этом Минниханов подчеркнул, что достижения Татарстана стали возможны благодаря поддержке федерального центра и "нашего лидера Владимира Путина", призвав к максимальной мобилизации перед скорыми президентскими выборами.

Напомним, договор между Татарстаном и РФ был подписан в июне 2007 года сроком на 10 лет, срок его действия истек 11 августа текущего года.

Ранее стало известно, что позиция Москвы по вопросу продления договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном не изменилась - по словам анонимного представителя администрации президента РФ, государство не должно строиться по договорному принципу.

4 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция Кремля о том, будет ли продлен договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, будет озвучена, когда в Москве это посчитают нужным.

Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ впервые был подписан в 1994 году между Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он предполагал более широкие полномочия для Татарстана: республика имела право на собственное законодательство, налоги, гражданство. С приходом в Кремль Владимира Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным.