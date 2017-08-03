Пресс-секретарь Путина о договоре с РТ: президент озвучит позицию, когда посчитает нужным

Договор между Татарстаном и РФ был подписан в июне 2007 года сроком на 10 лет, срок его действия заканчивается 11 августа

Позиция Кремля о том, будет ли продлен договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, будет озвучена, когда в Москве это посчитают нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Когда посчитает нужным, позиция на этот счет будет озвучена, — цитирует ТАСС слова Пескова.

Ранее стало известно, что позиция Москвы по вопросу продления договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном не изменилась - по словам анонимного представителя администрации президента РФ, государство не должно строиться по договорному принципу.

Договор между Татарстаном и РФ был подписан в июне 2007 года сроком на 10 лет, срок его действия заканчивается 11 августа.