В Казани парень убил мужчину, пристававшего к его тете, и скинул труп в озеро

В Казани 22-летний парень избил 37-летнего мужчину, проломил ему голову камнем и скинул в озеро Чебакса за то, что тот приставал к его тете, об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, днем 13 сентября в озере в нескольких метрах от берега нашли тело мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство", был задержан 22-летний парень.

- Потерпевший длительное время преследовал бывшую сожительницу, уговаривая вернуться к нему, и угрожал женщине и ее ребенку расправой. Та сообщила о происходящем племяннику. Последний в компании друзей встретил потерпевшего у дома женщины по улице Фучика и избил. Затем мужчину поместили в автомобиль, вывезли к озеру Чебакса, где подозреваемый нанес ему несколько ударов камнем по голове и выбросил в воду, - рассказали следователи.

Свою вину парень признал, сейчас продолжается расследование уголовного дела.