В Казани в озере Чебакса нашли тело неизвестного мужчины

В Казани в озере Чебакса около одноименного поселка накануне днем в нескольких метрах от берега нашли тело мужчины, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие спасатели извлекли тело на берег и передали его полицейским. Сейчас устанавливается личность мужчины и выясняются причины его смерти.