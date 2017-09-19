Станция метро «Дубравная»: Метшин спустился под землю и посмотрел, как ее строят

Cейчас на станции идут основные отделочные и монтажные работы

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня проверил, как идет строительство станции метро "Дубравная", по плану ее должны сдать в конце 2017 года. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

По словам гендиректора "Казметрострой" Марата Рахимова уже завершены работы по сооружению монолитных конструкций станции, сейчас идут основные отделочные и монтажные работы.

- После этого требуется пуско-наладка оборудования, подача постоянного электроснабжения, чтобы все "обкатать" в рабочем режиме, - сообщил Рахимов.

Глава "Метроэлектротранса" Асфан Галявов также рассказал, что через новую станцию будет проходить от 3 до 5 тыс. человек в сутки, при этом всего на сегодняшний день пассажиропоток метрополитена составляет около 100 тыс. человек в сутки.

Метшин в ходе визита осмотрел служебные помещения, лестничные сходы (всего на станции запланировано 5 выходов), лифтовые шахты, которые обустроены для обеспечения доступности объекта маломобильным группам населения.