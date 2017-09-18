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В Казани митинг за отмену «абонентской» платы за детсад согласовали у «мусорного» завода

В Казани митинг за отмену "абонентской" платы за детсад согласовали у "мусорного" завода
16+
Фото: vk.com/artem_prokofiev
Акция состоится 20 сентября

Власти Казани согласовали митинг за отмену "абонентской" платы в детсадах Казани, однако, в довольно необычном месте - на территории мусороперерабатывающего завода по улице Васильченко, 6. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев.

По его словам, решение о проведении митинга в таком месте принял руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.

- Представляете каким крутым и хитрым он себя чувствовал, выписывая такую «прогулку» на «свежем» воздухе всем, кто не хочет платить за неоказанные услуги в детских садах, всем, кто хочет, чтобы в Татарстане, как и во всей России действовал приказ Минобрнауки РФ?

Наверное, Евгений Варакин мог бы отправить недовольных родителей и подальше, и надольше, но такой власти у него пока нет. А будет? Зависит от нас. Будем ли терпеть к себе отношение, как к мусору или будем твердо стоять за свои права и права наших детей, - написал Артем Прокофьев.

Акция состоится  20 сентября в 18:30 на площадке у мусороперерабатывающего завода по адресу ул.Васильченко д.6.

 

Отметим, ранее в мэрии Казани отказались согласовывать митинг за отмену «абонентской платы» в детских садах.

Напомним, ранее стало известно, что власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад. Правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. В законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

Инициатором законопроекта выступил зампред фракции КПРФ Артем Прокофьев. Так, согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга».

Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни. 

Н. Вильданов, 19.09.2017, 15:52
Тэги: Дети
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Комментарии

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Горожанин19 сентября 2017, 16:05
плевок в лицо гражданам просто!ваше место у помойки!миниханов уходи сам ты надоел!
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0
28
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шом19 сентября 2017, 16:17
Необходимо создать петицию, надежней будет, чем собираться на помойке 8-*
1
5
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Горожанин19 сентября 2017, 16:19
В 18.30 уже темно будет, ничего не видно, место неудачное рядом никаких жилых домов нет, это просто издевательство
0
14
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2017, 16:21
Какая разница то где проводить они там жить не собираются же
9
1
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Горожанин19 сентября 2017, 16:22
ВаракинВотставку
0
12
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Горожанин19 сентября 2017, 16:28
почему платить за все приходится: оставить детсад надо бесплатным надо всем обратиться к Медведеву с петицией не справедливо так ребенок не пошел была уважительная причина почему нужно платить?
0
2
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Горожанин19 сентября 2017, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
плевок в лицо гражданам просто!ваше место у помойки!миниханов уходи сам ты надоел!
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Прием таблеток пропустили?
9
0
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Горожанин19 сентября 2017, 16:31
Издеваются в открытую, твари B-|
0
11
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Горожанин19 сентября 2017, 16:32
Что за приколы в комментах? В дурдоме день открытых дверей или осенние обострения?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2017, 16:33
В ответ на комментарий пользователя
почему платить за все приходится: оставить детсад надо бесплатным надо всем обратиться к Медведеву с петицией не справедливо так ребенок не пошел была уважительная причина почему нужно платить?
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Если вы не будете платить за ребенка в детском саду, пока он болеет, вся стоимость будет перекладываться на других родителей. Когда будет соседский ребенок болеть, а ваш в детский сад ходить - платить больше будете вы. Устраивает такой расклад?
9
0
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2017, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
почему платить за все приходится: оставить детсад надо бесплатным надо всем обратиться к Медведеву с петицией не справедливо так ребенок не пошел была уважительная причина почему нужно платить?
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И эти люди на экономистов учатся или уже отучились. Хоть бы кто догадался подумать что бывает, когда сумма должна быть постоянной и если не платит один, платят остальные. На месте этих остальных в один прекрасный момент могут оказаться те, кто сейчас выступает за пониженную оплату.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2017, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
В 18.30 уже темно будет, ничего не видно, место неудачное рядом никаких жилых домов нет, это просто издевательство
Развернуть
Какое смогли, такое нашли
4
3
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2017, 16:35
чуть что мигрантам помогаете и рожать и в школу и детсады заселять, а своим гражданам не можете помочь как это так? Вы хотите чтобы наши дети были умными и грамотными и развитыми или хотите чтобы выросли как будущие преступники? Функция государства в обеспечении социальной защищенности своих граждан, которые формируют будущую ячейку общества как вы не поймете уважаемые депутаты и министры?
0
6
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2017, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
В 18.30 уже темно будет, ничего не видно, место неудачное рядом никаких жилых домов нет, это просто издевательство
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Если б ко мне такие же толпы недоактивистов постоянно ходили, я б их тоже отправлял на свалку митинговать. Скоро будут митинги проводить за количество вздохов
9
0
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2017, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Если б ко мне такие же толпы недоактивистов постоянно ходили, я б их тоже отправлял на свалку митинговать. Скоро будут митинги проводить за количество вздохов
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Причем тут недоактивисты, власти татарстана грубо нарушают федеральное законодательство. Почитайте если не в теме
https://kazanfirst.ru/article/347706
«В 2014 году во многих регионах отменили родительскую плату. Мы ждем аналогичной реакции от прокуратуры РТ, надеемся, что она будет на стороне закона, а не каких-то местных постановлений, которые нарушают законодательство России, — говорит Матвеева. — В Татарстане существует круговая порука — мы варимся в своем соку, а про российское законодательство многие забывают».
0
6
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2017, 17:02
Будет на площади свободы на личном столбе висеть.
Посмеемся еще
0
1
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Горожанин19 сентября 2017, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Необходимо создать петицию, надежней будет, чем собираться на помойке 8-*
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Обязательно на бумаге! Ими хоть подтереться в госсовете можно
0
1
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2017, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
Если вы не будете платить за ребенка в детском саду, пока он болеет, вся стоимость будет перекладываться на других родителей. Когда будет соседский ребенок болеть, а ваш в детский сад ходить - платить больше будете вы. Устраивает такой расклад?
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Вот как раз не должна эта стоимость перекладываться на других родителей. С какой стати. Ведь ваша зарплата не перекладывается на коллег пока вы на больничном. Такой пример: Мы в июне в садик водили 1 и 2 числа. 2 написали заявление и совсем ушли из садика. Заплатили как за полный месяц 2500. Это нормально? Чьи интересно расходы на нас переложили.....
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