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Власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад

Власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад
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Фото: ProKazan.ru
В правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета

Власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад. Правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что в законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

- Иные затраты, помимо питания, не зависят от посещения ребенком дошкольной образовательной организации, - отметил вице-премьер Татарстана, глава аппарата правительства Шамиль Гафаров.

Напомним, инициатором законопроекта выступил зампред фракции КПРФ Артем Прокофьев. Так, согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга».

Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни. 

Люция Кашапова, 07.09.2017, 10:04
Тэги: Дети, Деньги
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Комментарии

Горожанин07 сентября 2017, 10:18
Пусть тогда скажут, куда и в каких пропорциях уходят деньги от продажи нефти.
По конституции недра принадлежат народу.
Государство обязано отчитываться о продаже народного достояния.
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Нечто07 сентября 2017, 10:25
Если не потребляется услуга, то почему она должна оплачиваться? Я работал на поставках овощей в садики от старого магазина айдарет на адельке, нам давались заявки исходя из посещения детей. Если детей меньше ходят и овощей меньше надо. Какие еще затраты
0
12
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Горожанин07 сентября 2017, 10:46
В ответ на комментарий пользователя
Если не потребляется услуга, то почему она должна оплачиваться? Я работал на поставках овощей в садики от старого магазина айдарет на адельке, нам давались заявки исходя из посещения детей. Если детей меньше ходят и овощей меньше надо. Какие еще затраты
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"карманные" затраты на "не обходимые" нужды
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Горожанин07 сентября 2017, 10:56
Почему-то в других регионах не задаются таким вопросом про "иные траты" - родители оплачивают детский сад по факту, день, проведённый ребёнком в детском саду имеет свою стоимость. Сколько дней ходил, умножаешь на эту сумму и платишь. Ходил 10 дней, значит за 10 дней. А здесь выдумали дополнительное поступление в бюджет из родительских карманов. Из всей страны только 4-5 регионов берут абонплату, остальные ещё совесть имеют, видимо. Да и в частных садах начинается. Оплата по 17 тыс, обещали золотые горы - и кружки, входящие в эту сумму, и питание. А что на деле? Хочешь кружок - плати дополнительно. А из еды те же картошка и капуста- капуста-капуста каждый день. Ну а что, есть пример высших органов. Как говорится, рыба гниёт с головы.
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Горожанин07 сентября 2017, 11:03
ну вообще-то расходы-то у садика могут быть, даже если Вы не посещали - зп дворника, отопление, ремонт, освещение и т.д. и т.п.
согласитесь, питание это лишь часть расходов.
за Вами место же сохраняют, другого ребенка на Ваше место взять не могут, пока Вас нет, чтобы покрыть расходы.
но с другой стороны, я не думаю, что все деньги от родителей за садик покрывают все расходы на содержание садика, так что государство могло бы и эту часть тоже на себя взять, простить людям.
мы же великая Россия, вон какие миллиардные долги прощаем другим странам, для своих граждан тоже не должно быть жалко.
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Горожанин07 сентября 2017, 11:16
В подобной ситуации воспитателям и нянечкам выгодно, чтобы дети болели. Потому что, чем меньше детей в группе, тем легче им присматривать, а оплата все равно идет. За отсутствие ребенка по болезни компенсируют только оплату за питание, а это какие-то крошечные 400-500 рублей в месяц из суммы 3000-3500. Поэтому воспитателям выгодно на прогулках не застегивать ребенка, не надевать на него шарф. Замораживать комнату перед сном. А потом говорят, что якобы родители сами виноваты, что не приучили свое чадо самостоятельно одеваться. Если бы зп воспитателя зависела от количества присутствующих детей в группе, они бы бережнее относились к здоровью малышей.
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Горожанин07 сентября 2017, 11:19
На что тогда сабантуй в Париже будут проводить?
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