Арбитраж Татарстана признал банкротом сеть магазинов электроники DOMO

Претензии кредиторов превышают 10 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ОАО «DOMO», которое владело одноименной сетью магазинов бытовой техники, передает «Коммерсантъ».

Сообщается, что в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 5 месяцев.

- Конкурсным управляющим назначен член некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Игорь Франов. Претензии кредиторов превышают 10 млрд рублей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания имеет 50 квартир и 10 стояночных мест на улице Достоевского. Также у компании открыты счета в Сбербанке и «ИнтехБанке» на общую сумму 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани из-за крушения Татфондбанка закрылась сеть магазинов электроники DOMO.

Кстати



DOMO ранее была одной из крупнейших сетей магазинов электроники в России. В 2006—2007 годах компания поглотила крупные региональные сети "Айсберг", "КГБ", "БигМаг", "Телевид", "Коминком". В 2007 году объединяла около полутора сотен магазинов в более чем 20 регионах: от Краснодарского края на юге до Алтайского края на востоке страны.



Компания понесла серьезные потери в кризис 2008—2009 годов. После кризиса полностью сменился менеджмент сети, DOMO ушла из большинства регионов, сохранив присутствие лишь в Поволжье.