В Казани эвакуировали торговый центр «Кольцо»

В Казани в эти минуты проходит эвакуация торгового центра «Кольцо». Об этом порталу ProKazan.ru сообщил читатель.

По предварительным данным, причиной эвакуации людей стало возгорание в здании. В настоящее время на месте работают сотрудники спецслужб, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщают пользователи в соцсетях, в настоящий момент эвакуация проходит также в ТЦ «Южный» и «Миллениум». Однако "Татар-информ" со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщает, что Причины устанавливаются.

Напомним, ранее в Казани эвакуировали торговый центр «Порт», расположенный на Оренбургском тракте. Посетителей стали эвакуировать из-за анонимного звонка о якобы заложенной бомбе в торговом центре.

Кстати, анонимные звонки стали с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. Всего за два дня по всей стране было эвакуировано свыше 130 тысяч человек. В свою очередь, в Минобороны и МЧС опровергли предположения о масштабных учениях.