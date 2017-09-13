В Казани эвакуировали торговый центр «Порт» из-за сообщения о заложенной в здании бомбе

Сегодня в Казани эвакуировали торговый центр «Порт», расположенный на Оренбургском тракте. Об этом стали сообщать пользователи в соцсетях.

По словам очевидцев, посетителей стали эвакуировать из-за анонимного звонка о якобы заложенной бомбе в торговом центре.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе УМВД Казани. В ведомстве отметили, что в настоящее время сотрудники проверяют информацию, результаты объявят позже.

Публикация от Лиса (@alsu0777) Сен 14 2017 в 5:43 PDT

Кстати, анонимные звонки стали с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. Всего за два дня по всей стране было эвакуировано свыше 130 тысяч человек. В свою очередь, в Минобороны и МЧС опровергли предположения о масштабных учениях.