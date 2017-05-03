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В Татарстане будут судить врача, которую обвиняют в смерти 2-летней девочки

В Татарстане будут судить врача, которую обвиняют в смерти 2-летней девочки
16+
Фото: zdrav.tatar.ru

Завтра, 5 мая, Нурлатский районный суд начнет рассмотрение уголовного дела (ч. 2 ст. 109 УК РФ) в отношении заведующей педиатрическим отделением Нурлатской центральной районной больницы Резеды Юнусовой. Она обвиняется в смерти 2-летней девочки. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Установлено, что Юнусова 31 июля прошлого года без проведения обязательных процедур неверно оценила состояние ребенка. Кроме того, она не передала пациентку под наблюдение дежурному врачу и покинула рабочее место, в результате чего около 15 часов девочке не была оказана медицинская помощь.

- На следующий день Резеда Юнусова не внесла обязательные сведения в медицинскую карту пациентки, без которой ее коллеги не могли организовать лечебный процесс. Из-за подобных нарушений, когда состояние девочки резко ухудшилось, дежурный врач не имел реальной возможности организовать правильную интенсивную терапию ребенку, - говорится в сообщении.

В результате 2 августа девочка умерла.

Элина Валеева, 04.05.2017, 15:20
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин04 мая 2017, 15:40
Сыновей миннихановых судить будут нет?!!!
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Горожанин04 мая 2017, 15:41
Если только на небе
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Горожанин04 мая 2017, 15:41
Всегда всех медиков ОТМАЗЫВАЛИ : здоровую ногу отрезал . Не ту почку вырезал , оставил в брюхе инструменты и салфетку , не тот укол сделали , был пьяным и Всё забыл , устал и все надоели , ,,,,.... и million случаев . У каждого медика за спиной : ОГРОМНОЕ КЛАДБИЩЕ бывших пациентов
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