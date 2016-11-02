В Татарстане выросла смертность от отравления алкоголем

Смертность от отравления алкоголем в Татарстане по сравнению с прошлым годом выросла в 1,2 раза. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

По данным ведомства, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 496 случаев отравлений алкоголем.

- Основная доля отравившихся — люди 18 лет и старше. В основном пострадавшими являются мужчины - 79,6%, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что самым распространенным веществом, который вызывает недуг, является этанол – 77,8%.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетовал, что в республике увеличилось количество отравлений алкоголем среди молодежи.

- Очень плохо, что увеличилось количество отравлений алкоголем среди молодежи. Отравилось 22 ребенка в возрасте до 14 лет и 14 подростков. Это недопустимая ситуация. Необходимо усилить работу по борьбе с суррогатами и продажей жидкостей «двойного назначения», - отметил президент в ходе заседания в кабмине РТ.

Так, за первое полугодие текущего года в 36 районах зафиксировано 349 случаев отравления алкоголем, это на 17,5% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Из них - 150 случаев отравления привели к летальному исходу. Отмечается, что больше всего отравлений отмечены в Атнинском, Менделеевском и Рыбно-Слободском районах.