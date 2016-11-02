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В Татарстане выросла смертность от отравления алкоголем

В Татарстане выросла смертность от отравления алкоголем
16+
Фото: ProKazan.ru

Смертность от отравления алкоголем в Татарстане по сравнению с прошлым годом выросла в 1,2 раза. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

По данным ведомства, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 496 случаев отравлений алкоголем.

- Основная доля отравившихся — люди 18 лет и старше. В основном пострадавшими являются мужчины - 79,6%, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что самым распространенным веществом, который вызывает недуг, является этанол – 77,8%.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетовал, что в республике увеличилось количество отравлений алкоголем среди молодежи.

- Очень плохо, что увеличилось количество отравлений алкоголем среди молодежи. Отравилось 22 ребенка в возрасте до 14 лет и 14 подростков. Это недопустимая ситуация. Необходимо усилить работу по борьбе с суррогатами и продажей жидкостей «двойного назначения», - отметил президент в ходе заседания в кабмине РТ.

Так, за первое полугодие текущего года в 36 районах зафиксировано 349 случаев отравления алкоголем, это на 17,5% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Из них - 150 случаев отравления привели к летальному исходу. Отмечается, что больше всего отравлений отмечены в Атнинском, Менделеевском и Рыбно-Слободском районах. 

Люция Кашапова, 15.09.2017, 12:11
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин15 сентября 2017, 12:37
толи еще будет если цену до 300 руб подымут. вымрет Татарстан от алкоголя.
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Горожанин15 сентября 2017, 12:38
А вы хапуги еще поднимите цены, будет больше отравлений.
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Горожанин15 сентября 2017, 13:00
В ответ на комментарий пользователя
толи еще будет если цену до 300 руб подымут. вымрет Татарстан от алкоголя.
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Наоборот. Он станет многим недоступен, меньше будут покупать, больше будет трезвых. Травятся не только суррогатом, но и якобы хорошим алкоголем. Алкоголь уже отрава.
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Горожанин15 сентября 2017, 13:06
Еще цены на легалку задерите и буит вам щастье B-|
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Горожанин15 сентября 2017, 13:14
Ну что казлы доигрались своей дорогой водкой? За копейку готовы весь народ удавить!
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Голос Америки15 сентября 2017, 13:24
Всем плевать на народ)) вы чего правительство учите)Каждый сам в ответе за свое здоровье
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