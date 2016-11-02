Минниханов: «Очень плохо, что увеличилось количество отравлений алкоголем среди молодежи»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетовал, что в республике увеличилось количество отравлений алкоголем среди молодежи. Об этом он заявил сегодня в ходе заседания в кабмине РТ, передает пресс-служба главы республики.

- Очень плохо, что увеличилось количество отравлений алкоголем среди молодежи. Отравилось 22 ребенка в возрасте до 14 лет и 14 подростков. Это недопустимая ситуация. Необходимо усилить работу по борьбе с суррогатами и продажей жидкостей «двойного назначения», - отметил президент.

Так, за первое полугодие текущего года в 36 районах зафиксировано 349 случаев отравления алкоголем, это на 17,5% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Из них - 150 случаев отравления привели к летальному исходу. Отмечается, что больше всего отравлений отмечены в Атнинском, Менделеевском и Рыбно-Слободском районах.

Всего за 6 месяцев этого года из незаконного оборота изъято более 70 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Общая сумма штрафов, наложенных по административным материалам Госалкогольинспекции, составила 10 миллионов 449 тысяч рублей.