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Заместитель главного судебного пристава Татарстана обвинил Следком в бездействии

Заместитель главного судебного пристава Татарстана обвинил Следком в бездействии
16+
Фото: http://r16.fssprus.ru/

Сегодня Советский районный суд Казани продлил домашний арест заместителю главного судебного пристава Татарстана Сергею Плющему до 15 ноября, передает «Татар-информ».

Сообщается, что на судебное заседание Плющий пришел с двумя адвокатами, которые представили суду несколько ходатайств.

- По делу нет никаких доказательств. Плющий сейчас не работает, его жена попала под сокращение. Каким же образом он должен кормить семью? Думаю, следственные органы специально предали этому делу такой резонанс, пригласив прессу, - сказал на суде адвокат подозреваемого.

Сам Плющий на судебном заседании сказал, что оснований держать его под домашним арестом нет.

- Мне предложили признать вину и прекратить дело после раскаяния. Когда я отказался, мне предъявили тяжкую вину. Я на своей должности никаких вменяемых мне поручений приставам не давал, - сказал он.

Напомним, Сергея Плющего задержали 19 июля. Замглавы УФССП по РТ подозревают в превышении должностных полномочий.

Справка

Сергей Плющий  — заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ. Родился в 1977 году в селе Пановка, Пестречинский район республики. В 2009 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция». С 2003 по 2010 работал старшим специалистом 1 разряда отдела по обеспечению работы с кадрами и вопросов безопасности УФССП России по РТ. С 2010 по 2012 - начальник отдела – старший судебный пристав Высокогорского районного отдела судебных приставов  УФССП России по РТ. С 2012 по 2016 начальник отдела – старший судебный пристав Советского районного отдела судебных приставов Казани УФССП России по РТ.  

Люция Кашапова, 14.09.2017, 14:31
Тэги: Суд
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Комментарии

66614 сентября 2017, 14:37
И ???
5
3
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2017, 14:55
В чиновники идут чтобы воровать,идеология рыночной экономики за два десятилетия.
6
4
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2017, 15:30
Правильно он Следком обвинил, откуда только туда столько тупых бездельников понабрали!?
0
6
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2017, 15:34
Я на своей должности никаких вменяемых поручений приставам не давал, - сказал он.

:-D
3
3
Согласны с автором?

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