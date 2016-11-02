Власти Казани отказались согласовывать митинг за отмену «абонентской платы» в детсадах

В мэрии Казани отказались согласовывать митинг за отмену «абонентской платы» в детских садах, который планировалось провести 20 сентября, пишет «Коммерсантъ».

- Необходимо указать цель публичного мероприятия с точной формулировкой предлагаемого к обсуждению вопроса, - отметили в мэрии города.

Сообщается, что на митинге планировалось потребовать уменьшения платы за детсад, а также решения вопроса о зачислении в дошкольные учреждения детей младше трех лет.

Отмечается, что представители КПРФ намерены обжаловать решение мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад. Правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. В законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

Инициатором законопроекта выступил зампред фракции КПРФ Артем Прокофьев. Так, согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга».

Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни.