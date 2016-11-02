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Власти Казани отказались согласовывать митинг за отмену «абонентской платы» в детсадах

Власти Казани отказались согласовывать митинг за отмену «абонентской платы» в детсадах
16+
Фото: ProKazan.ru

В мэрии Казани отказались согласовывать митинг за отмену «абонентской платы» в детских садах, который планировалось провести 20 сентября, пишет «Коммерсантъ».

- Необходимо указать цель публичного мероприятия с точной формулировкой предлагаемого к обсуждению вопроса, - отметили в мэрии города.

Сообщается, что на митинге планировалось потребовать уменьшения платы за детсад, а также решения вопроса о зачислении в дошкольные учреждения детей младше трех лет.

Отмечается, что представители КПРФ намерены обжаловать решение мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад. Правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. В законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

Инициатором законопроекта выступил зампред фракции КПРФ Артем Прокофьев. Так, согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга».

Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни. 

 

Люция Кашапова, 11.09.2017, 17:15
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин11 сентября 2017, 17:32
Так тут проблема не в том, что запретить хотят, а нормально заявку не подали? Даже навальному же согласовали
2
1
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Горожанин11 сентября 2017, 17:42
Написано же, что подали не в том виде, в котором нужно. Тогда какие претензии могут быть?
2
0
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Горожанин11 сентября 2017, 17:43
А чего это у нас все подряд митинговать начали, даже те, кто может добиться всего не через митинги, а простым обращением в администрацию детского сада. Это же можно решить с ними
2
0
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2017, 17:43
Заводы стоят, одни митингующие в стране
1
1
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я11 сентября 2017, 17:51
Конечно запретили. Только у нас в Республике плата за детский сад оплачивается полностью независимо от того, ходил он туда, или отсутствовал несколько дней. Предлагаю отдавать продукты за дни отсутствия ребенка в детском саду - родителям. А так получается, что родители содержат целую армию работников садика.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2017, 18:02
После того, как выяснилось "за чей счет" власти города провели сабантуй в париже, эти же власти будут максимально стараться запретить не выгодные митинги
0
6
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Горожанин11 сентября 2017, 18:02
А для чего нам такая власть?
0
4
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