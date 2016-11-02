Из Казани открываются регулярные рейсы в город, где бывает -58 градусов

С 3 октября татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро» из Казани и Бугульмы открывает регулярные рейсы в Ноябрьск. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Полеты будут выполняться на воздушных суднах «CRJ-200». Из Казани в Ноябрьск рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, из Бугульмы в Ноябрьск — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону составит 5 640 рублей.

Кстати, Ноябрьск — город окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа России. Зимой в Ноябрьске очень холодно. Однажды здесь был зафиксирован абсолютный температурный рекорд — минус 58.9 °C.